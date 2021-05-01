نائب الرئيس الإيراني: أعتقد أن إسرائيل والسعودية وراء تسريب تسجيل ظريف

قال إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني، اليوم السبت، إنه يعتقد أن "إسرائيل والسعودية" تقفان خلف تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، أثار ضجة كبيرة في البلاد مؤخرا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جهانجيري لموقع "انتخاب" الإيراني، بعد أيام من تداول وسائل إعلام تسجيلا صوتيا لظريف تحدث فيه عن عدد من الملفات شملت قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، إلى جانب روسيا وقضية الاتفاق النووي.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation روحاني يعلق لأول مرة على تسريبات ظريف ويكشف هدفها

واعتبر نائب روحاني في تصريحاته أن توقيت نشر التسجيل الخاص بظريف، يأتي في "وقت حساس" حيث انعقاد محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي بشكل فعال بين طهران ودول الغرب، ما يثير الشبهة حول المستفيد الحقيقي من هذه التسريبات.

وتابع في هذا الصدد: "هذه أيام تاريخية حاسمة في خضم محادثات فيينا لرفع العقوبات والضغط. وفجأة رأينا تسريبا لتسجيل سري للسيد ظريف".

وأردف: "أعتقد أن هناك مؤامرة إسرائيلية سعودية وراء قضية التسجيلات".

وقال جهانجيري إن الرئيس حسن روحاني أعطى تعليمات لأجهزة المخابرات لمتابعة الموضوع، "والتحقيق بدقة لمعرفة كيفية وصول هذا التسجيل إلى وسائل الإعلام السعودية".

وكان التسريب المذكور قد خلف جدلا واسعا في إيران، وقد تضمن انتقادات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني لدوره القوي في السياسة الإيرانية. وقتل سليماني أوائل العام الماضي بقصف موكبه قرب مطار بغداد الدولي.