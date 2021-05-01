مقتل 9 وإصابة 102 في عاصفة رعدية شرق الصين

لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 102 آخرون بانهيار مبان وأشجار فى نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين نتيجة رياح قوية ترافقت مع عاصفة رعدية.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن الطقس غير العادي اجتاح دلتا نهر اليانغتسي في وقت متأخر من ليلة الجمعة وكانت نانتونغ واحدة من أكثر المدن تضررا.

وبحلول الساعة الثامنة من صباح يوم السبت، أثر الطقس العاصف على 13688 شخصا في عدة مدن في جيانغسو،وتسبب في خسارة اقتصادية مباشرة بأكثر من 16.4 مليون يوان (2.53 مليون دولار)

وفي نانتونغ، كانت الرياح عاتية وشهدت بعض المناطق عواصف بردية يصل قطرها إلى 3 سنتيمترات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء 3050 شخصا بسبب انهيار منازلهم أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

وانقلبت سفينة صيد بسبب الرياح العاتية، مما تسبب في سقوط 11 بحارا في الماء، تم انقاذ اثنين منهم فقط ومازالت عمليات البحث عن التسعة المتبقين جارية.