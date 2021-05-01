منظمة الصحة العالمية تمنح لقاح "موديرنا" ترخيص الاستخدام الطارئ

وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه: "إن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم، خلص إلى أن فعالية هذا اللقاح بلغت 94.1%، وفقا لما نقلته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

يذكر أنه تم الترخيص للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ عدة أشهر في الولايات المتحدة وأوروبا، وإضافته إلى قائمة اللقاحات المرخصة للاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تتيح للعديد من البلدان التي لا يمكنها تقييم فعالية اللقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظمة الأممية، كما انها تسمح بضم هذا اللقاح إلى قائمة اللقاحات التي يوفرها برنامج "كوفاكس" لتوفير اللقاحات إلى الدول الفقيرة.

وتتوقع شركة "موديرنا" أن تنتج ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من لقاحها في عام 2022، وذلك بفضل التزامات تمويل جديدة لزيادة الإنتاج في مصانعها الموزعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعنلت منظمة الصحة العالمية سابقا، عن منحها ترخيصا لأربعة لقاحات للاستخدام الطارئ، وهي: "فايزر- بيونتيك"، "أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون".