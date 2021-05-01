إثيوبيا تصنف جبهة تحرير تيغراي وجبهة تحرير أورومو منظمتين إرهابيتين

صنفت الحكومة الإثيوبية، جبهتي تحرير تيغراي وأورومو منظمتين إرهابيتين، بعد اتهامهما بعمليات قتل وزعزعة الثقة في الحكومة الحالية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صدر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، اليوم السبت إنه "تم المصادقة على تصنيف جبهة تحرير تيغراي وجبهة تحرير أورومو (شين) منظمتين إرهابيتين".

وأضاف البيان أن "جبهتي تيغراي وتحرير أورومو شنتا هجمات ضد المدنيين الأبرياء ودمرت البنى التحتية"، لافتا إلى أن "هذه الهجمات عملت على تقويض ثقة الشعب في الحكومة".

كانت الحكومة المركزية في إثيوبيا، قد أرسلت قواتها إلى منطقة تيغراي في شمال البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني، لقتال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم للإقليم، بعد أن هاجم مقاتلوها قواعد للجيش الاتحادي في المنطقة.

وأمام هجوم القوات الاتحادية، انسحبت قوات الجبهة الشعبية من مقلي عاصمة تيغراي قبل نهاية ذلك الشهر، وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت النصر.

وتسببت أعمال العنف في تيغراي بمقتل الآلاف، وهجرت مئات الآلاف من منازلهم في المنطقة الجبلية، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.