الخارجية الإيرانية: انتهاء اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي واستئناف المحادثات يوم الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، انتهاء اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي، مؤكدة أنه تقرر عودة الوفود إلى بلدانها واستئناف المحادثات يوم الجمعة المقبل.

طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنه "تم اختتام اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي، وتقرر عودة الوفود إلى بلدانها واستئناف المحادثات يوم الجمعة المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، استأنفت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، اجتماعها من جديد بمشاركة الوفد الإيراني وممثلين عن مجموعة 4+1 الدولية، في فندق "غراند أوتيل" بفيينا.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم السبت، عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن نائب الأمين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، يتولى رئاسة هذا الاجتماع.

وأكدت الوكالة أن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يقوده، سيد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية.

وتركز المحادثات على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، التي بدأت هي الأخرى في التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق لاسيما ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وانطلقت المفاوضات في العاصمة النمساويية فيينا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بهدف عودة واشنطن وطهران للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.