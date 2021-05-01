استئناف مباحثات الاتفاق النووي في فيينا

استأنفت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، اجتماعها من جديد بمشاركة الوفد الإيراني وممثلين عن مجموعة 4+1 الدولية، في فندق "غراند أوتيل" بفيينا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن نائب الأمين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، يتولى رئاسة هذا الاجتماع.

وأكدت الوكالة أن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يقوده، سيد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم، نتائج المشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين فرق الخبراء المعنيين بالمجالات الثلاثة، الحظر والقضايا النووية والإجراءات العملية ذات الصلة، على أن تعود الوفود المشاركة عقب الاجتماع إلى بلدانها.

ومن المقرر أن تجري لقاءات عقب اجتماع فيينا، اليوم، بين رئيس الفريق الإيراني المفاوض، ومساعد الأمين العام لخدمة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب رئيس الفريق الروسي المفاوض، ميخائيل أوليانوف.

وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني ستستأنف، اليوم، في فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق.

وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني، اليوم "ستستأنف اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة عملها، اليوم، 1 أيار/ مايو، في فيينا".

وأضاف البيان: "سيترأس اللجنة المشتركة، نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نائب الأمين العام المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، إنريكي مورا"، مشيرا إلى أن الاجتماع "سيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران".

ولفت البيان إلى أنه "سيواصل المشاركون مناقشاتهم في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وحول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة".