اعتقال متظاهرين في إسطنبول وأنقرة حاولوا تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال

أوقفت الشرطة التركية حوالي مئة متظاهر، اليوم السبت، بسبب تنظيمهم مسيرة بمناسبة عيد العمال، بحجة تخطيهم الحظر المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم السبت، بأن شرطة اسطنبول أوقفت مئة متظاهر أثناء متوجهم إلى ساحة تقسيم وغيرها من المواقع القريبة بما فيها شارع استقلال الشهير، لتنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال في المدينة، اليوم، في تحد واضح لحظر فرضته السلطات لمنع انتشار كورونا.

ودفع عناصر الشرطة التركية حشدا بالقوة للتراجع باستخدام دروعهم، بينما جرّ آخرون عددا من المتظاهرين بعيدا عن المكان، في وقت أفاد فرع اتحاد المحامين المعاصرين في إسطنبول عن اعتقال 170 شخصا.

وتفرض السلطات التركية حجر صحيا شاملا في البلاد، منذ 29 نيسان/أبريل الماضي، نظرا لتسبب الموجة الثالثة من جائحة كورونا في أعداد وفيات يومية قياسية، حيث توفي نحو 394 شخصا جراء الفيروس في تركيا، أمس الجمعة.

وتشهد ساحة تقسيم بمدينة اسطنبول صدامات عادة، يوم عيد العمال، منذ أدت مواجهات فيها إلى مقتل 34 شخصا في الأول من أيار/مايو عام 1977، خلال فترة اضطرابات في تاريخ تركيا الحديث.

وشاركت، اليوم، مجموعة صغيرة بقيادة "كونفدرالية نقابات العمال التركية الحقيقية"، في مناسبة مرخّصة رسميا في ساحة تقسيم.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام تركية أن 11 شخصا، على الأقل، اعتقلوا في أنقرة، لدى محاولتهم تنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال.