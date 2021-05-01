جنوب إفريقيا.. وزارة الداخلية تطالب بإخلاء مخيمي لجوء في كيب تاون

طالبت وزارة الشؤون الداخلية في جنوب إفريقيا، بإخلاء مخيمي لجوء في كيب تاون، بحلول يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أنها أنفقت الكثير من الأموال على مخيمات اللجوء وأنه لا يمكن استخدام البلاد كبوابة لعبور اللاجئين.

جوهانسبرغ- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت إنه "يجب إخلاء مخيمي اللجوء بحلول يوم الجمعة حيث لن يكون هناك مأوى ولا مساحة أخرى لاستيعابهما. ولا يمكن استخدام جنوب إفريقيا كبوابة.. وأن الوزارة أنفقت الكثير من الأموال على إيواء اللاجئين وقد حان الوقت للاجئين لوضع خطط للمضي قدما".

وأضافت أن "الوقت حان لمغادرة مجموعة من اللاجئين المحتجين رسميا مخيمي لجوء في كيب تاون بمقاطعة ويسترن"، لافتة إلى أنها "وجهت لهم إنذارا نهائيا إما لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو الاندماج الكامل في المجتمع".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مسؤولة العلاقات الخارجية، كيت بوند، لوكالة "سبوتنيك" إن "بعض اللاجئين من الجنسيات الأجنبية في جنوب إفريقيا يرفضون العودة إلى بلدانهم مرة أخرى خوفا من تعرضهم لصعوبات".

وأضافت بوند، أن "سلطات جنوب إفريقيا تتخذ قرارها بمفردها حول مسألة اللاجئين، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست مشتركة في نفس الأمر، ولكن نواصل دعمنا للاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع".

وأكد ممثل منتدى الشتات الإفريقي، فوسي سيباندا لوكالة "سبوتنيك" أن "مسألة مغادرة الرعايا الأجانب للبلاد ستكون غير عادلة"، لافتا إلى إن "اللاجئين موجودون في جنوب إفريقيا لأنهم فروا من بلدانهم الأصلية بسبب ظروف تعرض حياتهم للخطر".

وأوضح أنه "من المفترض في هذه المرحلة تحديدا، أن تضع جنوب إفريقيا خطة عمل وطنية تحمي اللاجئين المتواجدين في بلادها".

وأضاف أن "حكومة جنوب إفريقيا كانت متهورة في قولها إن على اللاجئين المغادرة"، لافتا إلى أن "جنوب إفريقيا تتصرف كما لو أنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين".