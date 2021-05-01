باريس تعلق على إجراءات موسكو ضد بعض المسؤولين الأوروبيين

علقت باريس، اليوم السبت، على الإجراءات التي اتخذتها روسيا بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين، وطالت نائب برلماني فرنسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "أدين بشدة الإجراءات التي اتخذتها روسيا بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين ضمنهم نائب فرنسي، وننتظر من روسيا تصرفا مسؤولا لتخفيف حدة التوتر".

Je condamne fermement les mesures prises hier par la Russie à l’encontre de plusieurs responsables européens, dont le député @JMaireofficiel. Je leur exprime ma solidarité. Nous attendons de la Russie un comportement responsable, indispensable pour réduire les tensions actuelles. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 1, 2021

وأعلنت الخارجية الروسية، أمس، منع ثمانية مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي، وممثلي الهياكل الرسمية للاتحاد الأوروبي من دخول روسيا. وجاء على رأس القائمة السوداء، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.

وتم اتخاذ هذه الخطوة ردًا على الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، في 2 و22 آذار/ مارس الماضي، ضد ستة مسؤولين روس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، في أدنى مستوياتها، "بفضل جهود بروكسل".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب، في الأسابيع الأخيرة؛ وأعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس، لأسباب مختلفة.