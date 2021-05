ظريف يشيد بتعاون سليماني: الدبلوماسية ليست في مواجهة القوة العسكرية

طهران- سبوتنيك. ووفق وسائل إعلام إيرانية، قال ظريف في تصريحه يوم السبت خلال مراسم تدشين الرابطة العلمية الدبلوماسية الإيرانية، أن "الدبلوماسية ليست في مواجهة القوة العسكرية ومن الخطأ لو تصور البعض بأننا لو قبلنا أهمية الدبلوماسية نكون قد تراجعنا".

