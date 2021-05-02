الشرطة الألمانية تشتبك مع محتجين يحتفلون بيوم العمال

اشتبكت الشرطة الألمانية مع متظاهرين نزلوا إلى شوارع برلين، أمس السبت، للاحتفال بيوم العمال، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن.

ونشرت السلطات نحو خمسة آلاف شرطي واستخدم بعض رجال الأمن رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين في ثاني احتجاجات من نوعها في يوم العمال منذ بداية جائحة كورونا، بحسب رويترز.

وحدثت الإصابات بعد أن رشق بعض المتظاهرين رجال الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات والحجارة احتجاجا على عدم المساواة الاجتماعية.

وزاد عدد المشاركين في احتجاجات هذا العام عن العام الماضي على الرغم من استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وشهدت عدة مدن أوروبية احتجاجات مشابهة وخاصة باريس حيث اعتقلت الشرطة 46 متظاهرا في حين أضرم المحتجون النار في صناديق القمامة وحطموا زجاج نوافذ أحد البنوك.