بريطانيا تبرم صفقة سرية للحصول على جرعات من لقاح أسترازينيكا من بلد آسيوي

كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس السبت، أن لندن أبرمت صفقة سرية للحصول على جرعات من لقاح "أسترازينيكا" مصنوعة في الهند.

ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" نقلا عن مصادرها أن "صفقة سرية أبرمتها ​بريطانيا​ للحصول على كميات من لقاح "​أسترازينيكا​" مصنوعة في ​الهند​"، لافتةًَ إلى أن "وزراء في الحكومة سمحوا سرا لـ"أسترازينيكا" باستخدام سلسلة التوريد الخاصة بها في بريطانيا لإنتاج لقاحات لتصديرها إلى ​أستراليا​، مقابل الحصول على 10 ملايين جرعة من اللقاح مصنوعة في الهند".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الشركة البريطانية-السويدية حصلت على ترخيص باستغلال طاقتها التصنيعية المحلية في إنتاج 717 ألف جرعة لدولة حليفة لبريطانيا، وهو ما قد يؤجج التوتر بخصوص اللقاحات مع ​الاتحاد الأوروبي​".

كما أفادت بأنه "تم تصدير شحنتين على الأقل إلى أستراليا، في شباط وآذار، وهي الفترة التي بدأت فيها ​بروكسل​ فرض قيود على تصدير اللقاحات"، مؤكدةً أن "العقد المبرم مع الشركة يتيح لها تعويض النقص في الإنتاج داخل بريطانيا من مصانعها في الخارج".

وأردفت الصحيفة "حصلت بريطانيا على 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنوع في الهند في آذار، لكن ليس مؤكدا أن الهند ستوافق على تصدير الجرعات المتبقية بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها حاليا جراء تصاعد عدد حالات الإصابة والوفاة ب​فيروس كورونا​".

وتوقعت الصحيفة أن "تثير قضية تصدير اللقاحات إلى أستراليا غضب الاتحاد الأوروبي الذي قرر مقاضاة "أسترازينيكا" لتأخرها في تسليمه الكميات المطلوبة من اللقاح، معتبرا ذلك خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين".