عودة مركبة تابعة لـ"سبايس إكس" إلى الأرض حاملة أربعة رواد فضاء... فيديو

عاد أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بمركبة تابعة لشركة "سبايس إكس" هبطت صباح اليوم الأحد في البحر قبالة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وفق ما أظهره بث حي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).