حريق كبير بجوار مطار "بن غوريون" في تل أبيب (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حريق بجوار مطار بن غوريون في العاصمة تل أبيب.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي نقلا عن مصادر أن نيران الحريق اشتعلت بجوار مطار بن غوريون، حيث تم إخلاء بعض المنازل المجاورة للمطار.

وبحسب الموقع، امتد الحريق إلى موقف السيارات المجاور للمطار وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان.

وأشارت السلطات الإسرائيلية أنه لم تسجل أي إصابات في الأرواح واقتصرت على الخسائر على الماديات.