القبض على مساعد زعيم تنظيم "داعش" في عملية أمنية بإسطنبول

تمكنت قوات الأمن التركية، من القبض على مساعد زعيم تنظيم "داعش"، وهو مسؤول تنسيق عمليات "التنقل إلى المناطق الآمنة في سوريا".

أنطاكيا - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إخلاص" التركية عن مصادر أمنية، اليوم الأحد أن "الأمن التركي اعتقل مساعد زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤول عن الجناح العسكري في التنظيم خلال عملية أمنية بمدينة إسطنبول".

وأضافت أن "الأمن التركي نفذ تلك العملية الأمنية في نيسان/ أبريل الماضي"، لافتة إلى أن المعتقل "يحمل الجنسية الأفغانية ومسؤول عن تنسيق عمليات التنقل إلى المناطق الآمنة في سوريا".

يشار إلى أن سلطات الأمن التركية كثفت بالآونة الأخيرة من حملاتها الأمنية لضبط محاولات تسلل عناصر وقادة من التنظيم الإرهابي بعدما نجحوا في الوصول إلى الأراضي التركية.

وتأتي عمليات الأمن التركي على خلفية تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، ورد به أن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) يواصل الاعتماد على ما أسماها "محاور لوجستية" داخل تركيا من أجل تمويله.