بالصور...عائلة تسكن أول منزل صنعت مواده بآلة طبع ثلاثية الأبعاد

احتفلت عائلة هولندية بالانتهاء من بناء منزلها الجديد والذي تم إعماره بواسطة مواد ثلاثية الأبعاد طبعت من خلال آلة طباعة حديثة.

وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية أن المنزل الجديد قامت ببنائه عائلة هولندية قررت اعتماد النموذج الحديث كخطوة لتجربة المواد الحديثة المصنوعة بواسطة آلة الطباعة.

وبحسب الوكالة، فإن المنزل يتألف من ثلاث غرف ومطبخ وحمام، وتميز المنزل بمواده الحديثة التي صنعت خصيصا بطريقة ثلاثية الأبعاد بواسطة آلة الطباعة.

وبحسب مالك المنزل تم اعتماد التصميم من قبل صور كانت موجودة لديهم في السابق، مشيرا إلى أن "تصميم المنزل وشكله يعيدنا بالذاكرة إلى الطفولة التي عاشها مع أهله في منزل مماثل".