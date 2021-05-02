طهران تعلن موافقة واشنطن ولندن على صفقة تبادل أسرى ودفع المليارات وأمريكا تعلق

أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الأحد، موافقة الإدارة الأمريكية على دفع 7 مليارات دولار إلى طهران، والإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين بالولايات المتحدة مقابل إفراج طهران عن 4 معتقلين أمريكيين، لكن واشنطن نفت هذه الأنباء فور إعلانها.

طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن مصدر مطلع، إن "الأمريكيين وافقوا على دفع 7 مليارات دولار وتحرير أربعة إيرانيين ناشطين في الالتفاف على العقوبات مقابل أربعة جواسيس أمريكيين قضوا جزءا من عقوبتهم في إيران".

وأضاف المصدر أن "لندن ستدفع 400 مليون جنيه استرليني مقابل الإفراج عن البريطانية الإيرانية الأصل نازنین زاغري المسجونة في طهران".

وبدورها، علقت الخارجية الأمريكية على الأخبار المتداولة في إيران، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تؤكد موافقتها على إبرام الصفقة مع الجانب الإيراني.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في مقابلة مع محطة "إيه بي سي"، "لم نتوصل بعد لاتفاق في فيينا، لا يزال هناك طريق طويلة نوعا ما حتى يتسنى لنا سد الثغرات المتعلقة بماهية العقوبات التي سوف تلغيها الولايات المتحدة والدول الأخرى، وكذلك تتعلق بما سوف تقبله إيران من قيود على برنامجها النووي لضمان عدم حصولها على سلاح نووي".

وأضاف، "سيواصل دبلوماسيونا العمل الأسابيع المقبلة في محاولة للتوصل لعودة ثنائية لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين بمحادثات فيينا، عباس عراقجي، أمس السبت، أنه تمت الموافقة خلال المحادثات حول الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران، شملت قطاعات الطاقة والقطاعات النفطية والمصرفية والبيتروكيماوية، وأيضا شطب معظم الأسماء والشركات من قائمة العقوبات، لافتًا إلى أن المباحثات أصبحت أكثر وضوحا.

وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، قد انطلقت الثلاثاء الماضي، باجتماع رسمي للجنة المشتركة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، الذي عقد على مستوى المدراء السياسيين.