أزمة في إيران... خامنئي يشن هجوما ضاريا على ظريف ويتهمه بـ"بتكرار كلام أمريكا"

أعرب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، استنكاره لما ورد في التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والذي أثار لغطا سياسيا واسعا الأسبوع الماضي.

طهران- سبوتنيك. وقال خامنئ إن حديث ظريف الذي انتقد فيه قائد فيلق القدس الجنرال الراحل قاسم سليماني، "خطأ ولا يجب أن يصدر عن مسؤول كبير"، مشددا على أنه لا ينبغي التحدث من منطلق رفض سياسات الدولة.

وأضاف خامنئي، في كلمة اليوم الأحد إنه "لا يجب الحديث بشيء مضر عن فيلق القدس أو شخص الجنرال الشهيد قاسم سليماني، والحديث الذي صدر خطأ لا يجب أن يصدر من مسؤول كبير، وفيلق القدس هو العامل الأكثر تأثيرا في الدبلوماسية بغرب آسيا".

وأضاف أنه لا يجب التحدث من منطلق رفض سياسات الدولة، مشددا على أن "القرار ليس لوزارة الخارجية ولكنها جهة تنفيذ للسياسات العليا".

وأشار إلى أن بعض المسؤولين أحاديثهم عبارة عن تكرار لكلام الولايات المتحدة المعادي لإيران، مضيفا أن الأمريكيين والأوروبيين "يمنعون جيراننا من إقامة علاقات مع إيران".

أثار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جدلا داخل أروقة السلطة في طهران، بعد تسريب صوتي انتقد فيه القائد العسكري الراحل قاسم سليماني الذي تعتبره طهران أيقونة في البطولة والتضحية.

وانتقد ظريف هيمنة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني على الدبلوماسية الإيرانية، واعترف (ظريف) بأن تأثيره شخصيا على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدوما.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في مارس/ آذار الماضي، لكنها تقول إنه تم تشويهها من خلال اقتباسات انتقائية.

في محاولة للتقليل من حدة انتقاده، قال ظريف يوم السبت خلال مراسم تدشين الرابطة العلمية الدبلوماسية الإيرانية، إن "الدبلوماسية ليست في مواجهة القوة العسكرية ومن الخطأ لو تصور البعض بأننا لو قبلنا أهمية الدبلوماسية نكون قد تراجعنا".