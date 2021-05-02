الجيش الإسرائيلي: تعرض مواطنين لإطلاق نار من "سيارة مشبوهة"

أعلن متحدث باسم لجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعرض عدد من المواطنين لإطلاق نار من داخل "سيارة مشبوهة" في السامرة (الضفة الغربية) أعقبه مطاردة قوة عسكرية للسيارة.

وذكرت نجمة داوود الإسرائيلية، أنه "تم تلقي تقرير الحمراء بخصوص إصابة ثلاثة أشخاص عند مفرق تابواخ في السامرة... قامت الطواقم الطبية بإجلاء الجرحى في العشرينات من عمرهم، 2 منهم بجروح خطيرة و1 مصاب بجروح خفيفة".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، اليوم الأحد أن "عدد من المواطنين تعرضوا إلى إطلاق نار من داخل سيارة مشبوهة وصلت إلى مفرق تفوح في السامرة حيث يوجد عدد من الإصابات في المكان.. قوة عسكرية أطلقت النار نحو السيارة التي فرت من المكان... تقوم قوات جيش الدفاع بملاحقة السيارة المشبوهة وتقيم الحواجز في المنطقة".