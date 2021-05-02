واشنطن: نؤيد قرار براغ باستبعاد روسيا من مناقصة محطة دوكوفاني النووية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، هاتفيا، أن بلاده تؤيد قرار براغ باستبعاد شركة "روس آتوم" الروسية من مناقصة محطة دوكوفاني النووية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد إن:

"بلينكين تحدث مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس اليوم.. وأكد الوزير بلينكين تضامن الولايات المتحدة مع جمهورية التشيك في ردها الشجاع على الأعمال التخريبية والقاتلة لروسيا على الأراضي التشيكية.. وأن قرارات الحكومة التشيكية باستبعاد (روس آتوم) من مناقصة دوكوفاني النووية وتقليص الوجود الاستخباري الروسي بشكل كبير في براغ عزز أمن جمهورية التشيك وحلف الناتو".

وكان وزير الصناعة التشيكي كاريل هافليتشيك، قال في منتصف الشهر الماضي إن ما وصفه بـ "الخلاف الأمني" مع روسيا يمكن أن يؤثر على قرار دعوة روسيا للمشاركة في منقاصة نووية.

وتابع، في تصريح لوكالة "رويترز": "الخلاف الأمني مع روسيا قد يؤثر على قرار دعوة موسكو لتقديم عطاء لبناء وحدة جديدة في محطة دوكوفاني للطاقة النووية".

وكان وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، قد أعلن الشهر الماضي طرد 18 دبلوماسيا روسيا، من البلاد للاشتباه بعلاقتهم مع الخدمات الخاصة الروسية، وأمهلهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.