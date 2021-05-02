مقتل 16 جنديا نيجريا في هجوم مسلح على وحدة عسكرية غرب البلاد

قتل 16 جنديا من الجيش النيجري، واختطف 2 آخرين في هجوم مسلح قرب بلدة تيليا غرب البلاد.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال مصدر أمني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "16 جنديا نيجريا لقوا حتفهم في هجوم مسلح على وحدة عسكرية قرب بلدة تيليا غرب النيجر".

وأضاف المصدر أنه "تم خطف جنديين آخرين من قبل مسلحين مجهولين".

وتأتي الحادثة بعد أيام على تأكيد وسائل إعلام محلية في البلاد أنه تم القبض على النقيب ساني غوروزا، الذي يفترض أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في 30-31 مارس/ آذار.

وبينت وسائل الإعلام أنه تم تسليم غوروزا للسلطات في نيامي، التي كانت قد أصدرت أمرا بتوقيفه.

وأعلنت النيجر نهاية الشهر الماضي عن اعتقال عدد من العسكريين، يقودهم نقيب من القوات الخاصة، حاولوا اقتحام القصر الرئاسي، وأن هؤلاء واجهوا مقاومة شرسة من الحرس الرئاسي، بعد تبادل إطلاق نار بأسلحة ثقيلة بالمنطقة الإدارية القريبة من القصر.