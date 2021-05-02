ظريف على رأس قائمة مرشحي الإصلاحيين لرئاسة إيران

قال مسؤول إيراني إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف حصد أعلى الأصوات في ترشيحات الإصلاحيين لانتخابات الرئاسة الإيرانية.

وبحسب تصريحات لوكالة "إرنا" الإيرانية فقد أكد آذر منصوري المتحدث باسم جبهة الإصلاحات في إيران، عن وجود محمد جواد ظريف على رأس قائمة الإصلاحيين المرشحين لرئاسة إيران.

وكشف المنصوري عن وجود قائمة تضم 14 مرشحا من قبل عشرة أعضاء في الجمعية العامة لهذه الجبهة كحد ادنى، لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وعن الأسماء المرشحة في قائمة الإصلاحيين أوضح المنصوري أنها تضم محمد جواد ظریف، بـ37 صوتا، وإسحاق جهانغیري بـ 35، ومصطفی تاج‌ زاده بـ 32، ومسعود بزشکیان، بـ25، ومحمدرضا عارف، بـ 21 صوتا.

كما ضمت محسن هاشمی، بـ 20 صوتا، ومحمد شریعتمداري، بـ 19، ومصطفی کواکبیان، بـ 15، ومحمد صدر، بـ 13، ومحمود صادقي، بـ12، والسيدة شهیندخت مولاوردي، بـ11، والسيدة زهرا شجاعي، بـ 11 صوتا، وعباس آخوندي بـ 11 صوتا كذلك، وصادق خرازي، بـ 10 أصوات.

يشار إلى أنه من المقرر عقد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو/ حزيران القادم.