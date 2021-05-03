بوشيلين حول إمكانية لقائه بـ "زيلينسكي": لم يتصل بنا

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وطاقمه لم يتصلوا به قط، على الرغم من إعلانه بأنه مستعد للتحدث والحوار معهم.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان زيلينسكي قد حاول الاتصال به مباشرة أو من خلال برامج المراسلة الفورية: "لا، هذا لم يحدث قط".

واستدرك رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، "وذلك رغم إعلاننا بشكل علني أننا مستعدون للتحدث والحوار.. فضلا عن استعدادنا لإيجاد تسوية سلمية للنزاع ".

وبحسب قوله، حتى مساعدي الرئيس الأوكراني لم يتصلوا به أيضا.

وفي الوقت نفسه، شدد بوشلين على أن جمهورية دونيتسك الشعبية مستعدة للحوار ومهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية للصراع.

وفي سياق متصل، أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أن قضية إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا، ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليا، لافتا إلى عدم التوصل لحل وسط مع أوكرانيا بهذا الشأن.