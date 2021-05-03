إصابات كورونا في الأرجنتين وصلت ثلاثة ملايين والمستشفيات عن آخرها

وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى ثلاثة ملايين إصابة منذ بدء ظهور الجائحة رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى.

وقال مسعفون إن "المستشفيات أصبحت ممتلئة عن آخرها".

وأكدت وزارة الصحة يوم الأحد، أنها سجلت 11394 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع الحالات إلى مستوى جديد تجاوز الثلاثة ملايين.

وسجلت الوزارة أيضا 156 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 64252.

وكشفت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز قبل أيام عن إجراءات جديدة شملت فرض قيود أشد صرامة بعد تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى، واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى وتسجيل أرقام قياسية يومية في حالات الإصابة والوفيات.

يذكر أن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز كان قد أعلن، في 10 ديسمير 2020، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص.