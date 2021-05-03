تركيا: تقلص عجز التجارة إلى 31.9% في أبريل

قال وزير التجارة التركي، محمد موش، اليوم الاثنين 3 مايو/أيار، إن عجز التجارة في تركيا تقلص بنسبة 31.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان إلى 3.1 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وأوضح موش في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الصادرات ارتفعت 109 بالمئة في أبريل/نيسان إلى 18.8 مليار دولار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، عندما تباطأت التجارة مع أكبر شركاء أنقرة التجاريين بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19.

كما أعلن الوزير التركي زيادة الواردات 61.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.9 مليار دولار.

وقال موش أيضا إن العجز التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من العام تباطأ 19.5 بالمئة إلى 14.2 مليار دولار.