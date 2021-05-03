جماعة متمردة في ميانمار تسقط طائرة هليكوبتر عسكرية... فيديو وصور

قال قيادي في جيش استقلال كاتشين، أحد أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، اليوم الاثنين إن الجماعة أسقطت طائرة هليكوبتر بعد ضربات جوية شنها الجيش.

وقال رئيس قسم المعلومات في جيش استقلال كاتشين إن الهليكوبتر أُسقطت في حوالي الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من قرية موموك في إقليم كاتشين.

وأضاف في تصريحات عبر الهاتف "شن المجلس العسكري ضربات جوية في تلك المنطقة منذ الثامنة أو التاسعة صباحا... مستخدما مقاتلات كما أطلق أعيرة باستخدام هليكوبتر لذا رددنا بإطلاق النار عليهم".

وقال أحد سكان المنطقة، طالبا عدم الكشف عن هويته، في تصريح عبر الهاتف إن أربعة أشخاص توفوا في المستشفى بعدما أصابت قذائف مدفعية ديرا في القرية.

A GOOD NEWS is a helicopter of MAL-led SAC Terrorist Group was shot down by Kachin Independence Army (KIA) in MOMAUK, Kachin State today morning.#May3Coup #WhatsHappeningInMyanmar #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/oLibkPZ0Uw — R2P for Myanmar🇲🇲 (@R2PMyanmar) May 3, 2021

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من التقارير ولم يرد متحدث عسكري على مكالمة هاتفية لطلب تعقيب.

Well done and Bravo #KIA Resistance! A game-changer: #Myanmar's revolutionary Kachin Independence Army (KIA) shot down SAC regime's Soviet-made Mi-35 Phoenix attack helicopter. Terror-Chief Min Aung Hlaing, using air strikes to terrorise minority villagers. pic.twitter.com/9SG3sfq3Wj — Saw Poe Kwa (@SawPoeKwa1) May 3, 2021

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال بين الجيش ومتمردي الأقليات العرقية في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية النائية. وتصاعد القتال بعد أن سيطر قادة الجيش على السلطة في الأول من فبراير شباط وأطاحوا بالحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سو تشي.