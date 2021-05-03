وفاة 4 إثر تحطم قارب يشتبه بأنه لمهاجرين قبالة سان دييغو في أمريكا

قال خفر السواحل الأمريكي إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 24 آخرين عندما تحطم قارب يشتبه بأنه كان يحاول تهريب مهاجرين إلى كاليفورنيا قبالة نصب كابريو الوطني في بوينت لوما في سان دييغو.

وقال ريك روميرو المسؤول في إدارة الإطفاء والإنقاذ في سان دييغو إنه عند وصول زوارق الإنقاذ كانت الأمواج قد دمرت القارب.

وانتُشل عدة أشخاص من الماء. وقالت السلطات إن نحو 30 شخصا كانوا على متن القارب المكتظ الذي تحطم، أمس الأحد، ولم يكن مزودا بمعدات سلامة كافية، وفقا لـ "رويترز".

وقال جيف ستيفنسون المسؤول في حرس الحدود، إن كل الدلائل "تشير إلى أنه كان قاربا يُستخدم لتهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".