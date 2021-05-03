دول أوروبا تعلن قرارها بشأن فتح الحدود أمام الأجانب

أوصت المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالسماح بدخول الأجانب الذين حصلوا على التطعيم الكامل للوقاية من كوفيد-19، والقادمين من دول في وضع وبائي معقول إلى دول التكتل دون قيود إضافية.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المفوضية التي اقترحت "السماح بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب غير ضرورية ليس فقط لجميع القادمين من دول وضعها الوبائي معقول، بل أيضا لمن تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من لقاح مرخص من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت المفوضية: "إضافة لذلك تقترح المفوضية رفع الحد المرتبط بعدد حالات كوفيد-19 الجديدة المستخدم لتحديد قائمة الدول التي يمكن السماح بكل حالات السفر منها".

ومن المقرر أن يبدأ أعضاء الاتحاد الأوروبي، غدا الثلاثاء، مناقشة الاقتراح الذي يتعين أن يحظى بموافقتهم لتفعيله.

ويسمح الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة حاليا بدخول مواطني سبع دول لقضاء العطلات أو لأسباب أخرى غير ضرورية، ومن شأن اقتراح المفوضية الأوروبية توسيع هذه القائمة.