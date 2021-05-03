أرمينيا تنشئ نقطتين عسكريتين روسيتين لحفظ أمن المنطقة

أعلن رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال في حكومة أرمينيا، نيكول باشينيان، تأسيس نقطتين عسكريتين تابعتين للقاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في منطقة سيونيك جنوبي البلاد.

وقال باشينيان في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين: "ليس سرا أنه تم إنشاء نقطتين جديدتين تابعتين للقاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في منطقة سيونيك في أرمينيا".

وبحسب باشينيان، فإن تأسيس هذه النقاط سيكون "بمثابة ضمانة إضافية لحفظ أمن المنطقة وأرمينيا ككل".

وكان باشينيان قد أعلن، بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الماضي، عن مفاوضات مع روسيا حول إنشاء مقر للقاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في منطقة سيونيك جنوبي أرمينيا.

واعتبر باشينيان في تصريحاته أن التحالف العسكري مع روسيا هو بمثابة "جوهر أمن البلاد".

وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق، بأن حرس الحدود الروسي سيعمل على ضمان الأمن ضمن الأجزاء المتوترة في المناطق الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان.

يذكر أن نيكول باشينيان أعلن، في نهاية الشهر الماضي، استقالته من منصب رئيس الوزراء في البلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد العاصفة السياسية التي اندلعت ضده إثر الحرب التي دارت في ناغورني قره باغ، الخريف الماضي

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات باشينيان التي قال فيها: "أستقيل اليوم لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 حزيران/يونيو".

وأكد رئيس الوزراء الأرميني أنه سيقوم خلال هذه الفترة بواجبات رئيس الوزراء بالكامل، بموجب أحكام القانون والدستور، وأكد نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا.