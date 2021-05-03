مواقع حكومية صينية تحذف منشورات ساخرة من تفشي كورونا في الهند

أثارت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي على حسابين رسميين للحكومة الصينية انتقادات، لكونها تحمل سخرية من معركة الهند الكارثية مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ونشر حساب مرتبط بالحزب الصيني الشيوعي الحاكم صورة، يوم السبت، تقارن بين إطلاق الصين الناجح لوحدتها الفضائية "تيانخه" وبين خطوط الجثث المحترقة في الهند.

وكُتب على الصورة، التي نشرتها لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحكومة الصينية عبر حسابها على موقع "ويبو": "الصين تشعل النار في مقابل إشعال الهند لنارها".

كما نشر الحساب الرسمي لوزارة الأمن العام الصينية صورة منفصلة، يوم الجمعة، تقارن بين "جبل إله النار" في البلاد، وهو اسم المستشفى المؤقت الذي تم بناؤه في مدينة ووهان الصينية للعلاج من (كوفيد-19)، وبين حرق جثث جماعية أخرى في الهند، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وبحسب ما ورد، هاجم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المنشورات الساخرة، واعتبروها "إشكالية أخلاقية" بحسب تعبيرهم.

وتم حذف المنشورات الصينية بعد أن أعرب العديد من مستخدمي "ويبو" الصينيين عن غضبهم من عدم حساسيتها تجاه الوضع المتأزم في الهند حاليا.

كما انتقد، هو شيغين، رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني هذه المنشورات قائلا: "لا أعتقد أنه من المناسب لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المؤسسات الرسمية الصينية أو القوى المؤثرة الأخرى أن تسخر من الهند في الوقت الحالي".

وقال إنه يتعين عليهم بدلا من ذلك "رفع راية الإنسانية عاليا في هذا الوقت، وإبداء التعاطف مع الهند، ووضع المجتمع الصيني بحزم على أرضية أخلاقية عالية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لوكالة "بلومبرغ" ردا على حذف المنشورات: "نأمل أن يولي الجميع اهتماما للحكومة الصينية والرأي العام السائد لدعم حرب الهند ضد الوباء".

وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أرسل مؤخرا رسالة تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وعرض تقديم المساعدة للهند في التعامل مع أزمة نقص الأكسجين والإمدادات الهامة الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، لـ"بلومبرغ" يوم الجمعة، إن جمعية الصليب الأحمر الصينية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركات الصينية تحاول جمع الإمدادات المتعلقة بالوباء وتسليمها إلى الهند "في أقرب وقت ممكن".

وأبلغت الهند، اليوم الاثنين، عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) لليوم الثاني عشر على التوالي، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى ما يقرب من 20 مليونا، وارتفع عدد القتلى بمقدار 3417 إلى أكثر من 215 ألفا، لكن الخبراء الطبيين يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى بـ 5 إلى 10 أضعاف من العدد الرسمي.