رئيس بولندا يعلن موعد مناقشة "خارطة الطريق" لحصول أوكرانيا على عضوية حلف الناتو

أعلن رئيس بولندا، أندجي دودا، بأن مناقشة "الناتو" لـ "خارطة الطريق" التي يتوجب على أوكرانيا تنفيذها للحصول على عضوية الحلف، ستتم خلال قمة الحلف في يونيو/حزيران المقبل.

وارسو – سبوتنيك. وقال دودا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وارسو: "أخبرت السيد الرئيس (زيلينسكي) عن احتمالية عقد القمة المقبلة لمجموعة بوخارست التاسعة، أي دول وسط أوروبا أعضاء الناتو، التي ستعقد في بوخارست في غضون أسبوع، حيث سنتحدث عن القضايا الأمنية، وأنا أعتقد أن قضية أوكرانيا وبيلاروس ستكون موضوعًا مهمًا للغاية، وخاصة أوكرانيا".

وأضاف: "ثانياً، تحدثنا عن القمة المقبلة للحلف بأكمله، والتي ستنعقد في بروكسل في غضون شهر ونصف الشهر، منتصف شهر حزيران/يونيو، حيث سيتم مناقشة هذا الموضوع أيضًا بثقة تامة".

وأوضح الرئيس أن قمة الناتو "ستناقش أولاً، قضية أمن أوكرانيا على هذا النحو، وفيما يتعلق بأمن أوروبا الوسطى بأكملها، وثانيًا، مسألة الإشارة إلى أوكرانيا بشكل رسمي إلى الطرق التي يجب اتباعها للحصول على العضوية في حلف شمال الأطلسي، وهي خارطة طريق لتلك العضوية، والتي تعتبر القضية الأساسية وما تقاتل أوكرانيا من أجله".