وزير الخارجية البريطاني يناقش مع نظيره الأمريكي الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، القضايا والأمور المشتركة الخاصة بأوكرانيا وأفغانستان، مؤكدا أن لندن وواشنطن تقفان جنبا إلى جنب فيما يتعلق بهذه المسائل.

واشنطن - سبوتنيك. وقال راب في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي:

"ناقشت مع أنتوني عددا من المسائل الأمنية، بما في ذلك إيران وأفغانسان، والمخاوف المشتركة المتعلقة بروسيا، وخاصة مسألة الحدود الروسية الأوكرانية".

وأضاف "نحن نقف جنبا إلى جنب في هذه المسائل".

بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى المقرر عقدها في لندن الشهر المقبل.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لندن إن:

"الرئيس بايدن يتطلع للمشاركة في قمة السبع التي ستعقد الشهر المقبل، وأنا أيضا أتطلع للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غد".