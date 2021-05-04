سقوط امرأة بريطانية برصاص مسلحين في باكستان

قتلت امرأة بريطانية بهجوم مسلح في مدينة لاهور في باكستان، وأكدت التقارير أن الحادث لم يكن محض صدفة.

وأفادت صحيفة " mirror" البريطانية بأن الضحية البالغة من العمر 25 عامًا، أصيبت برصاصة في رأسها في شقتها في مدينة لاهور.

BREAKING British woman, 25, shot in the head by gunman in Pakistan murderhttps://t.co/1NVoBnnu7S pic.twitter.com/wowh0U2qu1 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) May 4, 2021

​وقال المحققون إن إطلاق النار وقع بعد شهرين من وصولها إلى البلاد قادمة من بريطانيا.

وأكدت الصحيفة أنه تم التعرف على اثنين من المشتبه بهم وتم إبلاغ أسرة الضحية بجميع تفاصيل التحقيق.

وقال مفتش الشرطة سيد علي للصحافة: "نحن نلاحق اثنين من المشتبه بهم وسوف نطلعكم على مزيد من التفاصيل في مرحلة لاحقة".