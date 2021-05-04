سقوط امرأة بريطانية برصاص مسلحين في باكستان

وأفادت صحيفة " mirror" البريطانية بأن الضحية البالغة من العمر 25 عامًا، أصيبت برصاصة في رأسها في شقتها في مدينة لاهور.
BREAKING British woman, 25, shot in the head by gunman in Pakistan murderhttps://t.co/1NVoBnnu7S pic.twitter.com/wowh0U2qu1— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) May 4, 2021
وقال المحققون إن إطلاق النار وقع بعد شهرين من وصولها إلى البلاد قادمة من بريطانيا.
وأكدت الصحيفة أنه تم التعرف على اثنين من المشتبه بهم وتم إبلاغ أسرة الضحية بجميع تفاصيل التحقيق.
وقال مفتش الشرطة سيد علي للصحافة: "نحن نلاحق اثنين من المشتبه بهم وسوف نطلعكم على مزيد من التفاصيل في مرحلة لاحقة".
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