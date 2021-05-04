تركيا تعلن مواصلة أنشطتها في شرق المتوسط وتؤكد على التنسيق مع ليبيا

أكدت أنقرة استمرار نشاطاتها للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط وفق اتفاق سابق للحدود البحرية مع السلطات الليبية، على الرغم من الاعتراضات اليونانية.

ونقل بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن الوزير خلوصي أكار، أثناء لقائه بالقوات التركية العاملة في ليبيا، أن "وجود تركيا في ليبيا يشكل أهمية من حيث حماية حقوقها شرقي المتوسط"، مضيفا "نواصل أنشطتنا هناك ضمن إطار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة مع ليبيا".

MSB Hulusi Akar, Libya’da Mehmetçiklerimize hitap etti: “Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi." pic.twitter.com/zSNR2iC4iR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021

وتابع أكار قائلا إن "مساعي اليونان لإبطال اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة مع ليبيا لا جدوى منها، ونؤيد حل المشاكل على أساس القانون الدولي والحوار وبشكل سلمي".

وعن التواجد التركي في ليبيا، أكد أكار "نقوم بكل ما بوسعنا من أجل عودة الحياة الطبيعية في ليبيا وتقديم التدريب والاستشارة لليبيين ومساعدتهم".

وتأثرت العلاقات اليونانية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، بشكل كبير بسبب توقيع الأخير مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، وهي الخطوة التي اعتبرتها أثينا غير مشروعة وغير قانونية. والتي على إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق، بحسب ما نقلت "رويترز".