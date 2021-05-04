مليندا غيتس تقول إن الحكومات بدأت الاستماع لمسألة التبرع بلقاحات كورونا

قالت مليندا غيتس إن الحكومات بدأت الاستماع إلى مناقشات حول التبرع باللقاحات.

وأضافت غيتس، في مقابلة أجريت معها، قبل إعلان طلاقها من الملياردير بيل غيتس، أغنى رجل في العالم، أن الحكومات بدأت في الاستماع إلى مناقشات حول التبرع بلقاحات كورونا.

وتابعت أن هذه المسألة ستشهد خلال الفترة المقبلة بعض التحركات، حسب وكالة "رويترز".

وأعلن الملياردير بيل غيتس وزوجته مليندا غيتس في بيان مشترك، أمس الاثنين، طلاقهما.

وقال بيل غيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، في تغريدة إنه وزوجته ميليندا سينفصلان بعد 27 عاما من الزواج.

وأسس غيتس منذ سنوات مؤسسة خيرية تعمل في مجالات عديدة أكثرها الصحة والتعليم حول العالم.