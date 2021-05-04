النفايات البلاستيكية المتزايدة مشكلة تستوجب الحل... فيديو

بدأت الكميات المتزايدة من المواد البلاستيكية التي لا يتم التخلص منها، تشكل خطرا كبيرا على البيئة، فمع إنتاج ما يزيد عن 350 مليون طن متري من البلاستيك سنويا، يتم إعادة تدوير نسبة قليلة منها فقط، الأمر الذي يستوجب حلا حقيقيا.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتم إعادة تدوير ما يقارب من 14-18% من كمية البلاستيك المصنعة، وهي نسبة قليلة مقارنة بالكمية الكلية، وقد جاء ذلك بالتزامن مع توقف الصين عن استيراد نفايات البلاستيك في العالم، الأمر الذي زاد المسألة تعقيدا، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية العالمية.

Plastics recycling is failing, and the industry is betting big on a technology called chemical recycling to try and save it. So can chemical recycling help our plastic problem? Watch the full video here: https://t.co/0uDzfiPF7k pic.twitter.com/iwqOwJgdbN — CNBC (@CNBC) May 4, 2021

​ بالإضافة لذلك، فأن معظم هذه المواد البلاستيكية هي مواد غير قابلة للتدوير، وفي حال إعادة تدويرها تنخفض جودتها وتصبح غير صالحة للاستخدام بالشكل المناسب، لذا يتم التخلص منها أيضا.

ومع تأكيد علماء البيئة على ضرورة فرض الضرائب على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والابتعاد عن إنتاجها، تقترح مجموعات صناعة البلاستيك بدورها الاعتماد على تقنية إعادة التدوير الكيميائي، التي تقوم على تحليل أي نوع من البلاستيك إلى مكوناته الخام، ومن ثم تحويله إلى وقود أو إلى مادة بلاستيكية جديدة.

وقد أكد عدد من الشركات المعنية أمثال برايت مارك، بلاستيك إينرغي وأجيليكس، استعدادها التام لنشر هذه التقنية على نطاق واسع، ومع ذلك لا تزال بعض المجموعات البيئية تعرب عن شكوكها بمدى فعالية هذه التقنية.