مقتل طفل بريطاني بعد تعرضه للطعن أثناء ذهابه إلى لمدرسة

أصدرت الشرطة البريطانية بيانا بشأن جريمة قتل طفل صغير، قالت إنه تعرض للطعن بالقرب من مدرسة "بولتون" في مانشستر الكبرى.

وقالت الشرطة في بيانها، إن الفتى في سن المراهقة ويبلغ من العمر 15 عاما، وقد طرق باب أحد البيوت طالبا المساعدة بعد تعرضه للطعن، وتم نقله فيما بعد إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Mirror" البريطانية.

Teen boy, 15, knocked on door for help after being fatally knifed near schoolhttps://t.co/YBYsxw9dyO pic.twitter.com/ptQLDHyXaS — The Mirror (@DailyMirror) May 4, 2021

​وأضافت الشرطة أنها قامت بإرسال المحققين بشكل فوري إلى مكان حدوث الجريمة، للكشف عن ملابساتها.

وبين كريس بريدج، مدير المباحث لمقاطعتي ويغان وبولتون، أن رجال الشرطة يبذلون قصارى جهدهم لكشف المسؤولين عن هذه الجريمة، كما أنهم سيتواجدون بشكل متزايد في المنطقة حتى يتمكنوا من حل القضية. ودعا المدير أهالي الحي إلى مساعدتهم في تقديم أي معلومة متعلقة بالحادثة.