ربيعي: نجحنا في تقليل الخلافات حول العقوبات الواجب رفعها خلال مباحثات فيينا

قالت طهران إن الخلافات خلال المباحثات في فيينا حول الاتفاق النووي قد جرى تقليصها فيما يتعلق بماهية العقوبات التي يجب رفعها عن إيران، وسط تضارب التصريحات عن إحراز تقدم في المحادثات حول فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق.

طهران- سبوتنيك. وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات اليوم الثلاثاء: "موقف الجمهورية الإسلامية من مباحثات فيينا واضح، ومفاوضونا يسيرون وفق أجندة حددتها القيادة العليا".

وأكد أنه "هنالك خلاف بشأن قائمة العقوبات التي يجب رفعها، لكننا نجحنا في تقليص الخلافات والمشاورات مستمرة"، مؤكدا أن "رفع العقوبات يجب أن يكون شاملا وملموسا على أرض الواقع".

وأشار إلى أنه "سوف تعقد الجلسة القادمة لاجتماع فيينا الجمعة بعد أن كان مقررا أن تعقد الأربعاء".

واستأنفت، السبت الماضي، اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، اجتماعها من جديد بمشاركة الوفد الإيراني وممثلين عن مجموعة 4+1 الدولية، في فندق "غراند أوتيل" في فيينا.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين في محادثات فيينا، عباس عراقجي، أنه تمت الموافقة خلال المحدثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران على رأسها القطاع النفطي.

وأوضح أنه "تمت الموافقة على رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والقطاعات النفطية والمصرفية والبيتروكيماوية الإيرانية، كما أنه تم شطب معظم الأسماء والشركات من قائمة العقوبات"، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة بشأن البقية.

ولفت إلى أن "المباحثات أصبحت أكثر نضجا ووضوحا بشأن نقاط الخلاف، منوها إلى أنه تم البدء بتدوين نص الاتفاق في بعض المجالات".