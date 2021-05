شركة "فايزر" تتوقع بقاء فيروس كورونا للأبد واستمرار الحاجة إلى لقاحها

وأضاف في تصريحات صحفية عقب إعلان نتائج أعمال الشركة الفصلية: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بالطريقة التي بدأت بها فايزر عام 2021. واصلنا تسريع إنتاج وشحن اللقاح، وفي كثير من الحالات تجاوزنا التزاماتنا التعاقدية للجداول الزمنية للتسليم".

© Photo / Press Service of the Ministry of Health of Georgia