قائد الجيش الإيراني يعلن تحقيق "إنجاز ملحوظ"

وقال موسوي، خلال ندوة عقدت في جامعة "الإمام علي" للضباط التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني، إن "الشباب في الجيش حققوا إنجازات ملحوظة في مجال الطائرات المسيرة في ذروة الحظر خلال العامين الآخيرين"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

واستعرض موسوي جانبا من المنجزات الدفاعية والمعداتية للجيش، وقال: "في ذروة الحظر خلال العامين الآخيرين تحققت في مجال الطائرات المسيرة منجزات ملحوظة على يد شباب الجيش".

وتابع: "يتم اليوم في القوة البرية للجيش تصنيع واستخدام مختلف أنواع الطائرات المسيرة وأعتقد أنه من الجيد التخطيط بحيث يتعرف الطلبة الجامعيون والتلامذة في المراكز التابعة للجيش عن كثب على جانب من هذه الإمكانيات والقدرات".

وأكمل قائد الجيش الإيراني: "تم في سائر المجالات المعداتية أيضا من ضمنها تصنيع مختلف أنواع القطع البحرية والغواصات والطيران والدفاع الجوي والبري تحقيق منجزات مباركة جدا ومؤثرة في الجيش اعتمادا على طاقات وقدرات وتخصصات وإبداعات الشباب".