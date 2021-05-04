القيادة المركزية الأمريكية تعلن ما تم في عملية الانسحاب من أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان تم بنسبة قد تصل إلى 6% منذ بداية الانسحاب نهاية الأسبوع الماضي.

واشنطن- سبوتنيك. وأوضحت القيادة المركزية في بيان: "نقدّر أننا أنهينا من 2% إلى 6% من عملية الانسحاب الكامل"، المقرر أن تنتهي في 11 أيلول/سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنته الرئاسة الأمريكية.

والسبت الماضي، بدأت القوات الأمريكية في أفغانستان تسليم قواعدها العسكرية في البلاد إلى الحكومة الأفغانية بناءً على توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتزامن مع مفاوضات بين الأفغان في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى تسوية للوضع في بلادهم.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية قامت بتسليم عدد من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001 التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".