رئيس المكسيك: لا حصانة لأحد بعد مقتل 23 في انهيار جسر لمترو العاصمة

قالت الحكومة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، إنها ستكشف المسؤول عن انهيار جسر، أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

ولقي الضحايا حتفهم ونُقل عشرات المصابين إلى المستشفيات عندما انهار جزء من جسر علوي لمترو العاصمة وسقط على طريق مزدحم، مساء أمس الاثنين.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات يجب أن تسير بسرعة مع ضرورة عدم إخفاء أي شيء عن الجمهور.

وأضاف: "لا حصانة لأحد"، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة إن التحقيقات سيجريها مكتب المدعي العام ومراجع حسابات من الخارج.

وقالت السلطات إن جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين توقفت بعد فترة وجيزة من الحادث خوفا من سقوط المزيد من الأنقاض أو عربات المترو على الشارع.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل قرب محطة أوليفوس في جنوب شرق العاصمة في الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي عربتي قطار على الأقل معلقتين من الجسر، بينما كانت طواقم الطوارئ الطبية والإطفاء تستخدم السلالم المتنقلة للوصول إلى العربات.

At least 50 people injured after train bridge collapse in Tláhuac, according to Mexico City's Secretariat of the Interior https://t.co/T81nXgVx5a — Factal News (@factal) May 4, 2021

وقالت سلطات المدينة إن 79 شخصا أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة أطفال.

وبُني خط المترو رقم 12 الذي يمر فوق الجسر قبل نحو عشر سنوات عندما كان وزير الخارجية مارسيلو إبرارد رئيسا لبلدية مكسيكو سيتي.

وقال إبرارد على تويتر: "ما حدث اليوم على خط المترو مأساة مروعة، وأعبّر عن تضامني مع الضحايا وأسرهم". وأضاف: "بالطبع يجب التحقيق في سبب الحادث وتحديد على من تقع المسؤولية".