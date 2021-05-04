حاخام إسرائيلي يدعو النساء للاحتشام لتجنب تكرار كارثة "جبل ميرون".

دعا حاخام إسرائيلي بارز النساء إلى مزيد من الاحتشام لتجنب تكرار كارثة "جبل ميرون"، التي شهدت مصرع عشرات الإسرائيليين الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، قتل 45 إسرائيليا وأصيب أكثر من 103، في تدافع شديد وزحام خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، شمالي إسرائيل، بعد منتصف الليلة الماضية، والتي شارك فيها نحو مئة ألف شخص.

وقال حاييم كانيفسكي أبرز قادة اليهود الأرثوذكس المتشددين في العالم، إن "النساء ينبغي أن يصبحن أكثر صرامة في الالتزام بقواعد الاحتشام كجزء من جهود "تدارك الأمر الإلهي" الذي تسبب في كارثة جبل ميرون الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وبحسب الصحيفة، فإن تعليقات كانيفسكي نشرت، اليوم الثلاثاء، في يومية يُصدرها اليهود الأرثوذكس ردا على أسئلة طرحها نجله الحاخام يتسحاق شاؤول كانيفسكي.

وقال يتسحاق شاؤول إن الكثير من الأشخاص طلبوا منه أن يسأل والده عن أسباب حدوث هذه الكارثة.

وجاء رد الحاخام الأب في المنشور أن "هذا أمرا من السماء ونحن لا نستطيع أن نعرف اعتبارات السماء".

وردا على سؤال نجله بشأن ما يجب أن "نفعله حتى نصحح من أنفسنا"، قال: "يجب أن نقوي أنفسنا بالتوراة"، داعيا النساء في الوقت ذاته إلى المزيد من الاحتشام.