أمريكا ترد على ادعاءات إيرانية بشأن تبادل الأسرى بين البلدين

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء، التقارير التي تفيد بتوصل الإدارة الأمريكية إلى اتفــاق مــع إيران لتبــادل الأسرى، غير صحيحة.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساكي في إفادة صحفية إن التقارير التي صدرت في نهاية الأسبوع عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لم تكن صحيحة.

وأضافت ساكي أن الإدارة تثير القضية مع إيران عبر قنوات غير مباشرة أو مباشرة على أعلى مستوى، لكن هذه المفاوضات ليست جزءا من المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

أعلنت مصادر إيرانية، يوم الأحد، موافقة الإدارة الأمريكية على دفع 7 مليارات دولار إلى طهران، والإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة مقابل إفراج طهران عن 4 معتقلين أمريكيين.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن مصدر مطلع، إن "الأمريكيين وافقوا على دفع 7 مليارات دولار وتحرير أربعة إيرانيين ناشطين في الالتفاف على العقوبات مقابل أربعة جواسيس أمريكيين قضوا جزءا من عقوبتهم في إيران".

وفي سياق منفصل، نفت الولايات المتحدة، يوم الأحد، ما أعلنته إيران حول توصل أطراف الاتفاق النووي وأمريكا، خلال اجتماعات فيينا لتفاهم حول رفع العقوبات المفروضة على إيران، في وقت يسعى فيه المجتمعون لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق.