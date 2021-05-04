الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 22 من مسلحي طالبان

كابول - سبوتنيك . وأوضحت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنه تم استهداف قافلة لحركة طالبان في ولاية فارياب، ما أسفر عن مقتل 10 مسلحين من الحركة وإصابة 16 آخرين.

وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الدفاع أن القوات الأمنية استهدفت، أمس، مناطق تسيطر عليها طالبان في ولاية لغمان، ونتيجة لذلك قتل 12 من مسلحي الحركة وأصيب 5 آخرين.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الإسلامية المتشددة، في الدوحة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، اتفاق السلام الأول في أفغانستان، بعد أكثر من 18 عاما من الحرب بين قوات الحكومة في كابول، ومقاتلي الحركة.

ويتضمن الاتفاق، انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان، وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى، تفرج الحكومة، من خلالها، عن 5 آلاف عنصر من "طالبان"، التي بدورها تطلق سراح ألف أسير من عناصر الأمن الأفغاني.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 14 أبريل/ نيسان الماضي، بدء سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، اعتبارا من مطلع مايو/ أيار المقبل، مشيرا إلى أن عملية الانسحاب ستكتمل بحلول الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2021.