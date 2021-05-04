المحكمة العليا في الأرجنتين تلغي قرار الرئيس بإغلاق المدارس بسبب كورونا

ألغت المحكمة العليا في الأرجنتين قرار الرئيس ألبرتو فرنانديز بإغلاق المدارس في العاصمة بوينس آيرس وسط زيادة في إصابات فيروس كورونا، وأيدت موقف حكومة المدينة التي تسعى لاستمرار الفصول الدراسية.

ووفقا لـ"رويترز"، نص حكم المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، على أن المرسوم الرئاسي الصادر في أبريل/نيسان، يشكل انتهاكا للحكم الذاتي المنصوص عليه قانونا لمدينة بوينس آيرس، والذي يقضي بأن حكومة المدينة هي السلطة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي إغلاق المدارس من عدمه.

وكان الرئيس الأرجنتيني قد أمر بإغلاق المدارس في العاصمة والمناطق المحيطة بها بشكل مؤقت وسط الموجة الثانية الحادة من إصابات ووفيات كوفيد-19، حتى نهاية أبريل في بادئ الأمر ثم مددها حتى 21 مايو/أيار الجاري.

لكن حكومة مدينة بوينس آيرس طعنت أمام المحكمة العليا في قرار الرئيس.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى 3 ملايين إصابة منذ بدء ظهور الجائحة رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى.

يذكر أن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز كان قد أعلن، في 10 ديسمير/كانون الأول 2020، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص.