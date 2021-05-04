بايدن يؤكد لمحمد بن زايد الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، التهديد النووي الإيراني والأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان على الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وهنأ بايدن محمد بن زايد بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها البلدان في قضايا الفضاء والمناخ والدفاع والأمن.

وناقشا أيضا التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أفغانستان، والأبعاد النووية والإقليمية للتهديد الذي تشكله إيران، وكذلك السعي المشترك لتهدئة التصعيد وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس الأمريكي على الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، معربا عن دعمه الكامل لتعزيز وتوسيع هذه العلاقات.

كما اتفق بايدن وابن زايد على ضرورة العمل معا لتسوية النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي في إثيوبيا.