فنزويلا تعول على أن يكون لقاح "إيبيفاك كورونا" الروسي متاحا لها بشكل واسع

أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغز، عن أمل فنزويلا بأن يكون أحد اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد "ايبيفاك كورونا" متاحا بشكل واسع لسكانها.

كاراكاس – سبوتنيك. وقالت رودريغز للصحفيين، "الآن بجانبي أول متطوع، سفير.. نعول على أن يكون "اللقاح" في فنزويلا هذا العام، حتى يكون لقاح "إيبيفاك كورونا" متاحا بشكل واسع للشعب الفنزويلي".

هذا وأصبح السفير الروسي، سيرغي ميليك-باغداساروف، أول من يتلقى لقاح "إيبيفاك كورونا" في فنزويلا في إطار المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح في الجمهورية.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تلقيا السبت 6 مارس/آذار، جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع فنزويلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتزويدها بـ 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسلمت السلطات الفنزويلية الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V".