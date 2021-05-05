كرة نارية ضخمة تحلق في السماء فوق اليابان... فيديو

شهد سكان المحافظات الجنوبية الغربية من اليابان مشهدًا كونيًا رائعًا مذهلا، حيث ظهرت كرة نارية ضخمة لونها أحمر في سماء الليل.

أعلن الخبراء عن سقوط شهاب، أو نجم.

تم نشر العديد من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقع الحادث في 3 مايو/ أيار في الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، وفقا لقناة NHK التلفزيونية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة سقوط مثل هذا الجسم الفضائي اللامع في اليابان. شوهدت هذه الظاهرة آخر مرة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.