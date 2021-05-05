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    الرئيس الإيراني حسن روحاني، طهران، إيران 3 مايو 2020

    الرئيس الإيراني: العقوبات ضد طهران سترفع قريبا

    © AFP 2021
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    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن العقوبات المفروضة على بلاده تم التغلب عليها، موضحا أنه وفق المفاوضات الأخيرة في فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي فإن العقوبات سوف يتم رفعها قريبا.

    طهران - سبوتنيك. وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم، وفق التلفزيون الرسمي وموقع الحكومة الإيرانية، عن المفاوضات في فيينا بشأن الاتفاق النووي: "يرى الناس الآن في فيينا ثمار صبرهم ومقاومتهم. في رأيي، وكرئيس للدولة، تم كسر العقوبات ولو اتحدنا جميعا سيتوقف الابتزاز والخداع".

    وتابع روحاني أنه لو كانت التقارير "التي تصل إلينا صحيحة، فإن العقوبات سترفع قريبا".

    مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    رد أمريكي صادم بعد كشف إيران التوصل لتفاهم يرفع العقوبات عن بعض قطاعاتها
    وكانت الولايات المتحدة قد نفت يوم الأحد الماضي، ما أعلنته إيران حول توصل أطراف الاتفاق النووي وأمريكا، خلال اجتماعات فيينا لتفاهم حول رفع العقوبات المفروضة على إيران، في وقت يسعى فيه المجتمعون لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق.

    وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مقابلة مع محطة "إيه بي سي": "لم نتوصل بعد لاتفاق في فيينا، لا يزال هناك طريق طويل نوعا ما حتى يتسنى لنا سد الثغرات المتعلقة بماهية العقوبات التي سوف ترفعها الولايات المتحدة والدول الأخرى، وكذلك ما سوف تقبله إيران من قيود على برنامجها النووي لضمان عدم حصولها على سلاح نووي".

    وأضاف: "سيواصل دبلوماسيونا العمل الأسابيع المقبلة في محاولة للتوصل لعودة ثنائية لخطة العمل الشاملة المشتركة".

    وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.

    وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تشارك في الحوار، دون أن تخوض في أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني، الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس جو بايدن، قبل رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

    انظر أيضا:

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